Of het nu knapperige frietjes zijn, een lekkere gebraden kip, sappige spareribs of zelfs een heerlijke appeltaart: je kunt al deze lekkernijen gemakkelijk bereiden met een heteluchtfriteuse. Maar wat is een airfryer, wat kan er in de airfryer en hoe gebruik je een airfryer?



.Dit artikel geeft antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over hoe je kunt koken met een heteluchtfriteuse en geeft je een paar lekkere recepten om thuis in je eigen heteluchtfriteuse te proberen.