Sapcentrifuges vergelijken: hoe werkt een sapcentrifuge of slowjuicer?



Sap maken wordt steeds populairder – en voor een goede reden. Van een grotere concentratie voedingsstoffen per milliliter tot het simpelweg verhogen van je inname van groente en fruit, 'juicen' heeft fantastische voordelen. Dus wil je vaker zelf sappen maken? Geweldig! Er zijn echter diverse verschillende sapcentrifuges verkrijgbaar, dus het is belangrijk om er meer over te weten voordat je er eentje uitkiest. Wij helpen je graag!Lees verder om de antwoorden op veelgestelde vragen te ontdekken, van 'hoe werkt een sapcentrifuge' tot 'welke soort sapcentrifuge is het beste voor mijn huishouden'.