Met zoveel verschillende soorten koffiedranken is het niet gek dat iedereen een andere lievelingskoffie heeft. Het kan dan ook verwarrend zijn om precies te weten wat alle verschillende koffies en espresso's zijn. Maar met wat duidelijke informatie over koffiedrankjes kun je je eigen barista worden en ook thuis van heerlijke koffie en espresso genieten.



Welke soorten koffie zijn er? In dit artikel leer je meer over de bekendste koffiesoorten en espressodrankjes. En met onze tips om ze zelf te maken, kun je ook thuis elke koffiesoort zetten.