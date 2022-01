Espresso of koffie? De chemie



Een espresso ziet er ook anders uit dan een kop filterkoffie. Een goede espresso is een donkere koffie met een dikke laag crema. De crema zie je alleen op een perfect gezette espresso en is dus een duidelijk verschil tussen espresso en koffie.



De crema wordt gevormd als een resultaat van verschillende chemische reacties tijdens het zetten van een espresso. Sommige factoren die bijdragen aan het maken van dit mooie en lekkere laagje zijn de blootstelling aan hoge druk in combinatie met bicarbonaationen in het water, net zoals de snelle overgang van hoge druk naar lage druk.



Koffie en espresso verschillen ook in de hoeveelheid cafeïne die ze bevatten. Hoewel een espresso een intense smaak heeft, bevat een shot espresso minder cafeïne dan een gewone kop koffie: ongeveer 65mg in 50 ml, in vergelijking met 85mg in een kop koffie van 125 ml. We raden natuurlijk niet aan dat je espresso in grote hoeveelheden drinkt, omdat espresso per volume wel meer cafeïne bevat dan filterkoffie. Je kunt je gewone kop koffie echter gerust vervangen door een espressoshotje zonder je zorgen te moeten maken over het cafeïnegehalte. Alles met mate! [1]