Allereerst: wat is de houdbaarheid van koffiebonen? Als het je om de smaak gaat, gebruik je koffiebonen liefst ongeveer twee tot tien dagen na het branden. En hoewel de smaak in de loop der tijd achteruitgaat, blijven ze nog goed tot zo'n dertig dagen na het branden. Hierna worden de meeste koffiebonen muf.



Houd in gedachten dat 'muf' niet hetzelfde is als 'niet te drinken'. Je kunt koffiebonen vaak jarenlang gebruiken om koffie te zetten. Waarom is het dan zo belangrijk om ze zorgvuldig te bewaren? Simpelweg omdat je met verse bonen de lekkerste koffie zet!



Wat is de beste manier om koffiebonen te bewaren? Het belangrijkste om te onthouden, is dat je koffiebonen beter niet in de koelkast of de vriezer kunt bewaren. Dit is een algemeen misverstand, maar het komt de houdbaarheid van koffie echt niet ten goede. Koffiebonen nemen namelijk gemakkelijk andere aroma's op. Dit betekent dat als je sterk ruikend eten in je koelkast hebt liggen, er een grote kans is dat je koffie vreemd zal smaken. De koelkast kan er ook voor zorgen dat de olie van de koffiebonen op het oppervlak verschijnt, waardoor ze sneller bederven.



Als je toch echt je koffiebonen wilt invriezen, moet je ervoor zorgen dat het pak ongeopend is en dat je de bonen op kamertemperatuur laat komen voordat je er koffie mee zet. Houd er wel rekening mee dat dit de smaak van je koffie niet ten goede komt.

Voor optimale houdbaarheid van je koffiebonen volg je deze bewaartips:





Stop ze niet in de koelkast of vriezer.



Bewaar ze in een luchtdichte verpakking.



Gebruik geen doorzichte verpakking, omdat licht de smaak van je koffie kan aantasten.



Berg je koffiebonen op een koele plek op; dus niet vlak naast de oven.



Bewaar de bonen op een donkere plek en uit de zon.





Door je koffie op de juiste manier te bewaren, geniet je elke ochtend van echt verse koffie of espresso.