Veel mensen drinken regelmatig een espresso – in een latte, in een cappuccino of als een shot. Maar het is niet meteen duidelijk wat espresso precies is. Dus wat is espresso? Een espresso is eigenlijk een soort sterke zwarte koffie die ontstaat als heet water onder druk door gemalen koffiebonen geperst wordt.Dit klinkt misschien niet zo anders dan een ouderwetse kop filterkoffie, maar de twee zijn toch echt heel anders. Om een espresso te zetten heb je veel hogere druk nodig en een kortere doorlooptijd. Wil je hier meer over weten? Lees dan meer over de verschillen tussen espresso en koffie