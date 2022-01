Cappuccino vs latte macchiato: het verschil tussen cappuccino en latte macchiato eindelijk uitgelegd



Wat is het verschil tussen latte macchiato en cappuccino? En wat is een caffè macchiato? Zelfs de grootste koffieliefhebbers kunnen deze vragen niet altijd beantwoorden. Als je elke ochtend koffie drinkt, heb je waarschijnlijk al lang een favoriete koffiedrank. Maar wie weet wil je toch ook een keer een andere soort koffie proberen. De vele mogelijkheden kunnen dan overweldigend zijn. Wat is een cappuccino ook alweer en zijn een caffè macchiato en een latte macchiato hetzelfde?



Dit artikel legt precies uit wat de verschillen zijn tussen een cappuccino, een latte macchiato en een caffè macchiato. Zo weet je precies wat je de volgende keer wilt bestellen als je in je favoriete café bent. Lees verder om alles te leren over deze drie populaire koffiesoorten.