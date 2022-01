Met drie perfect gescheiden lagen espresso, gestoomde melk en luchtig melkschuim kan je niet anders dan een latte macchiato waarderen. En het goede nieuws is dat je zelfs je huis niet uit hoeft als je trek hebt in een macchiato! Leer een latte macchiato thuis te maken en net als een echte barista een latte macchiato caramel te maken.



Iets dat zo lekker is, moet erg moeilijk te maken zijn, toch? Mooi niet! Het is gemakkelijker dan je denkt. En als je zelf een latte macchiato kunt maken, kun je ook een latte macchiato caramel maken of zelfs een iced latte macchiato maken voor in de warmere maanden.