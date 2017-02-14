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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker voor peuters

SCF602/12

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Hygiëne onderweg

Leren drinken is heel eenvoudig met de Philips Avent-bekers voor peuters. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, ook onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Antilek, makkelijk drinken

Hygiëne onderweg

  • 260 ml

  • Harde drinktuit (12m+)

  • Met handvatten

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Maattabel op de beker

Maattabel op de beker

Met maattabel om de bereiding van drankjes te vereenvoudigen

Harde drinktuit voor kinderen van 12 maanden en ouder

Harde drinktuit voor kinderen van 12 maanden en ouder

Een bijtvaste drinktuit voor kinderen die uit een beker kunnen drinken. Ideaal voor baby's die tandjes krijgen

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 