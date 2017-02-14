Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
11
d
Dagen
20
u
Uren
54
m
Minuten
21
s
Seconden
Niet meer leverbaar
Hygiëne onderweg
Leren drinken is heel eenvoudig met de Philips Avent-bekers voor peuters. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, ook onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.
260 ml
Harde drinktuit (12m+)
Met handvatten
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
Met maattabel om de bereiding van drankjes te vereenvoudigen
Een bijtvaste drinktuit voor kinderen die uit een beker kunnen drinken. Ideaal voor baby's die tandjes krijgen
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.