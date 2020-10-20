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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF602/12
Niet meer leverbaar
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Van wat voor materiaal zijn de bekers gemaakt?
Waarom verschilt de schaal op mijn Philips Avent-beker van die op de verpakking?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
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