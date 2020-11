Ideaal voor onderweg

Met deze reisbox kun je 3 afgemeten doses melkpoeder in aparte compartimenten bewaren. Wanneer het tijd is om te voeden, doe je het poeder gewoon in de voedingsfles met voorgekookt koud water. Verwijder de compartimenten om de reisbox als kom/bewaarcontainer te gebruiken. Bekijk alle voordelen