Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF135/07
3 doseringen
Het binnenste gedeelte kan worden verwijderd voor gebruik als handige snackkom
De Philips Avent-reisbox voor melkpoeder is geschikt voor 3 vooraf afgemeten doseringen melkpoeder - ideaal voor onderweg
Alle onderdelen kunnen worden gesteriliseerd en zijn magnetron- en vaatwasmachinebestendig en daardoor snel en eenvoudig schoon te maken
3.8
van 5
30
Reviews & awards
lindab
09/08/2013
Nederland
Handig multifunctioneel
Mooie doseerpot voor flesvoeding. Ook heel handig: Als de flesvoeding klaar is kun je het drievaks cupje er uit halen en kun je bv fruit meenemen voor je kindje! Geen schroefdopjes, kan dus ook niet 'lam' gedraaid worden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder
Corry2711
26/05/2019
Deutschland
Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs
Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender
ralu75
15/05/2014
Deutschland
sehr gut,sehr praktisch für unterwegs
sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender