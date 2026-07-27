Snel strijken met automatische stoom

De nieuwe PerfectCare 7000-serie is ontwikkeld zodat u moeiteloos met automatische stoom kunt strijken. Met onze technologie met bewegingssensor wordt er automatisch stoom afgegeven als u begint met strijken. Met OptimalTEMP-technologie hebt u gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.