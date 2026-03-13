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7000-serie PerfectCare-stoomgenerator
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PSG7300/80
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Alles (3)
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomgenerator laat een glimmende plek of afdruk op het kledingstuk achter
Er lekt stoom of water uit de EASY DE-CALC-knop van mijn Philips-stoomgenerator
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
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