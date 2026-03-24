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2000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)
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NA221/00
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Alles (9)
Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer
Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
Hoeveel etenswaren kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?
Kan ik bakpapier/aluminiumfolie in mijn Philips Airfryer gebruiken?
Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 literGrillset
Accessoire voor airfryer van 6,2 literGrillset
Airfryer-accessoireCompacte Feestbeestset
Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
Er komt witte rook uit mijn Philips Airfryer
De coating van de pan of mand van mijn Philips Airfryer bladdert af
Mijn zelfgemaakte frites uit de Philips Airfryer zijn niet naar verwachting
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