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2000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)

Philips ondersteuning

2000-serieAirfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)

NA221/00

2000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

UK Declaration of Conformity

  • PDF bestand, 495.8 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 205.5 kB
  • 24 March 2026

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