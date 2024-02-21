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Philips-ondersteuning

Hoeveel etenswaren kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?

De mand van de Philips Airfryer kan worden gevuld tot de aanduiding 'MAX' in de mand. De maximale hoeveelheid hangt echter af van het soort etenswaar dat u wilt bereiden en de grootte van uw Philips Airfryer. Hieronder vindt u meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9240/90R1 , NA543/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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