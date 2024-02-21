Hoeveel etenswaren kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?

Gebruik een bakvorm of ovenschaal die in de mand en pan van uw Airfryer past, maar toch een kleine ruimte aan de zijkanten overlaat zodat de lucht nog kan circuleren.



Vul een bakplaat of bakvorm maximaal tot de helft: het deeg zal rijzen tijdens het bakken. Als u te veel deeg in de schaal of bakpan doet, kan het rijzende deeg het verwarmingselement van uw Airfryer raken en kan de bovenkant verbranden.





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