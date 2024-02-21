Hoeveel etenswaren kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?
De mand van de Philips Airfryer kan worden gevuld tot de aanduiding 'MAX' in de mand. De maximale hoeveelheid hangt echter af van het soort etenswaar dat u wilt bereiden en de grootte van uw Philips Airfryer. Hieronder vindt u meer informatie.
De mand van uw Philips Airfryer is geschikt voor maximaal 500 en 2000 gram frites, afhankelijk van het model Airfryer. U bereikt het beste resultaat door de mand tot 2/3 van de MAX-aanduiding te vullen. Meer informatie over uw Airfryer-model vindt u in de gebruikershandleiding en de HomeID-app. Als u de gebruikershandleiding wilt lezen of downloaden, zoekt u het modelnummer op de sticker aan de onderkant van het apparaat en gaat u naar www.philips.com/support .
Afhankelijk van uw model kan uw Airfryer bijvoorbeeld gehaktbrood of een hele kip bereiden met een maximumgewicht tussen 800 en 2500 gram. Over het algemeen kunt u één laag vlees, gevogelte, enz. over de bodem van de mand van uw Airfryer verdelen. Zorg dat de bodem van de mand niet volledig is bedekt, zodat er nog hete lucht kan circuleren en etenswaren gelijkmatig gegaard worden. Raadpleeg de HomeID-app of de gebruikershandleiding voor meer informatie. Raadpleeg het modelnummer van uw Airfryer aan de onderkant van uw apparaat en ga naar www.philips.com/support om de gebruikershandleiding te vinden.
Als u gevulde groenten, deeghapjes of ander kwetsbare gerechten wilt bereiden, leg dan één laag op de bodem van de mand van uw Airfryer. Zorg voor voldoende ruimte tussen de etenswaren zodat u ze uit de mand kunt pakken met een tang.
Gebruik een bakvorm of ovenschaal die in de mand en pan van uw Airfryer past, maar toch een kleine ruimte aan de zijkanten overlaat zodat de lucht nog kan circuleren.
Vul een bakplaat of bakvorm maximaal tot de helft: het deeg zal rijzen tijdens het bakken. Als u te veel deeg in de schaal of bakpan doet, kan het rijzende deeg het verwarmingselement van uw Airfryer raken en kan de bovenkant verbranden.
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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:NA565/02 , HD9240/90R1 , NA543/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›