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1000-serie Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
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NA130/00
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Alles (9)
Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer
Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
Moet ik de Philips Airfryer voorverwarmen?
Kan ik bakpapier/aluminiumfolie in mijn Philips Airfryer gebruiken?
Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Airfryer-accessoireBakset XXL - refurbished
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Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
De coating van de pan of mand van mijn Philips Airfryer bladdert af
Mijn Philips Airfryer maakt een geluid
Er komt witte rook uit mijn Philips Airfryer
Mijn zelfgemaakte frites uit de Philips Airfryer zijn niet naar verwachting
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