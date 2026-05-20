Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Multigroom series 3000 MG3747/13 9-in-1, Face, Hair and Body
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
MG3747/13
Ga naar de winkel
Product registreren
Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).
Gebruikershandleiding
Data Act Document
Alles (11)
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
A00390 Stroomadapter
Hairclipper, MultigroomVerstelbare haarkam 1-23 mm
Baardkam 2 mm
Mes
MultigroomVerstelbare baardkam
MultigroomKam voor lichaamsbeharing 3 mm
MultigroomKam 16 mm
Multigroom series 3000 Haartrimmer
MultigroomBaardkam 1 mm
Multigroom Haarkam 12 mm
MultigroomHaarkam 9 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNeus- en oortrimmer
ShaversReinigingsborstel
Beardtrimmer series 5000Precisietrimmer
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet