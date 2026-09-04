Philips-ondersteuning Mijn Philips-neustrimmer werkt niet

Als uw neustrimmer niet werkt of niet inschakelt, is er een eenvoudige manier om de oorzaak vast te stellen.

Draai het trimhoofd van de neustrimmer om dit van de handgreep te verwijderen en schakel vervolgens de trimmer in.

Draait het kleine pinnetje aan de bovenkant van de handgreep wanneer het trimhoofd is verwijderd?

Controleer het trimhoofd op tekenen van beschadiging en reinig het vervolgens grondig aan de hand van de onderstaande instructies.

Gebeurt er niets als de trimmer wordt ingeschakeld zonder dat het trimhoofd is bevestigd?

Veel Philips-neustrimmers werken op niet-oplaadbare batterijen, die van tijd tot tijd moeten worden vervangen. Probeer de batterij te vervangen voordat u het opnieuw probeert. Als het probleem hiermee niet is opgelost, raadpleegt u het gedeelte 'Meer hulp nodig?' hieronder.

Grondige reiniging van Philips-neustrimmers Zet de trimmer gewoon ondersteboven in een glas of iets vergelijkbaars met voldoende lauw water om de metalen tanden in onder te kunnen dompelen. De handgreep van de neustrimmer mag nooit in water worden ondergedompeld. Nadat u het trimhoofd 30 minuten hebt laten weken, spoelt u dit af onder warm stromend water en probeert u vervolgens de trimmer in te schakelen. Meer hulp nodig? Als geen van deze tips helpt, is de neustrimmer mogelijk vanbinnen beschadigd. We raden u aan een reparatie of vervanging aan te vragen. 3. Vervang de batterij. Als u een neustrimmer hebt die op niet-oplaadbare AA-batterijen werkt, moet u deze mogelijk vervangen. U kunt dit probleem eenvoudig oplossen door de batterij te vervangen met een nieuwe. Zorg bij het vervangen van de batterij ervoor dat de plus- en minpolen van de batterij in de juiste richting wijzen. Dit wordt aangegeven op het batterijcompartiment. 4. Maak het knipelement schoon. Als u hebt bevestigd dat uw Philips-neustrimmer is opgeladen en deze nog steeds niet werkt, is dat mogelijk omdat deze vies is en het knipelement geblokkeerd is. Wij raden u aan de neustrimmer na elk gebruik schoon te maken om hem optimaal te laten functioneren.



Volg ons schoonmaakadvies hieronder: Spoel het trimhoofd van de neustrimmer schoon met lauwwarm water. Schakel de neustrimmer na 15 seconden in en schakel het apparaat na 5 seconden opnieuw uit. Probeer het een paar keer opnieuw. Als het trimhoofd onder de kraan schoonspoelen niet volstaat, zet u het trimhoofd een paar minuten in een glas met warm water. Plaats de handgreep van de trimmer niet in het water, omdat dit het binnenwerk kan beschadigen. Herhaal stap 1. Als dit niet helpt, verwijdert u het neustrimmerhulpstuk en laat u dit onderdeel 30 minuten afzonderlijk in water weken. Plaats opnieuw en herhaal stap 1 opnieuw. Als de trimmer weer werkt: schud het overtollige water er voorzichtig vanaf en laat de trimmer aan de lucht drogen. Voor de beste resultaten maakt u de neustrimmer na elk gebruik schoon en smeert u het trimhoofd regelmatig met een druppeltje meegeleverde olie of naaimachineolie. Hebt u nog steeds problemen met de neustrimmer? Als geen van deze tips helpt, is de neustrimmer mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor de neustrimmer aan te vragen.