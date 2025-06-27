Zoektermen

    27 juni 2025

    Laad de Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt en laad deze regelmatig op om ervoor te zorgen dat het apparaat altijd klaar is voor de volgende trimbeurt. 

    Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie over het opladen van het product. Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor de specifieke oplaadtijden van het apparaat of zoek hier het modelnummer om de handleiding online te vinden. 

    Als u een vervangende oplader voor het Philips-product wilt aanschaffen, vindt u deze hier.

    Tips voor het begrijpen van de gebruiksinstructies

    Sommige Philips-ontharingsproducten worden geleverd met een geïllustreerde gebruikershandleiding. In het onderstaande voorbeeld wordt een manier aangegeven waarop in een dergelijke gebruikershandleiding de oplaad- en gebruikstijden van een product worden uitgelegd.

    1a en 1b geven aan dat het product een snellaadfunctie heeft, wat betekent dat een laadbeurt van 5 minuten voldoende batterijduur biedt voor één scheerbeurt.

    2a en 2b geven aan dat de batterij na 1 uur opladen volledig is opgeladen en dat dit 90 minuten scheertijd biedt.

    Deze principes kunnen worden gebruikt om de geïllustreerde gebruikershandleiding van uw product te begrijpen. 

    USB-oplaadkabel

    Sommige Philips-producten worden geleverd met een USB-oplaadkabel. Deze kabel kan worden aangesloten op een stopcontact met behulp van een adapter zoals de Philips HQ87 (geclassificeerd als IPX4, wat betekent dat de kabel spatwaterdicht is en veilig te gebruiken in een vochtige omgeving zoals een badkamer). Een adapter van een ander bekend merk kan ook worden gebruikt om het product op te laden, mits deze een uitvoer heeft van 5 V en 1 A of hoger (volg altijd de veiligheidsvoorschriften die door de fabrikant zijn gespecificeerd).

    Opmerking: De oplaadtijden die worden aangegeven in de gebruikershandleiding van het product zijn gebaseerd op het opladen met deze methode. Als u het product oplaadt via een andere voedingsbron (bijvoorbeeld een USB-poort op een laptop), kan de oplaadtijd aanzienlijk langer zijn.

    Oplader met stekker

    Als het Philips-product wordt geleverd met een oplader met een geïntegreerde stekker, steek dan de kleine stekker aan het uiteinde van de oplaadkabel in de Philips-groomer en steek de oplader in het stopcontact. 

    Oplader

    Als er een oplader bij het Philips-product is geleverd of als u een compatibele oplader voor het apparaat hebt aangeschaft, kunt u deze aansluiten op de voedingsbron met de oplader of kabel die bij het Philips-product is geleverd.

    Als het Philips-product bijvoorbeeld is voorzien van een USB-oplaadkabel, kunt u deze op het apparaat zelf of op de oplader aansluiten. Raadpleeg de bovenstaande informatie voor meer informatie over opladen via USB. Deze informatie is ook van toepassing op opladen met een oplader. 

    Apparaten op batterijen

    Sommige Philips-apparaten werken op AA-wegwerpbatterijen. Als uw trimmer niet wordt ingeschakeld of langzamer werkt dan voorheen, is het tijd om de batterijen te vervangen.

    Gebruik alleen de wegwerpbatterijen die worden aangegeven in de gebruikershandleiding. Gebruik geen combinatie van verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen. Zorg er bij het plaatsen van nieuwe batterijen voor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen.  
     

