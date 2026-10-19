Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
Als de trimmer uw baard of haar ongelijkmatig trimt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. U kunt ook de onderstaande video bekijken om het probleem op te lossen.
Het is belangrijk dat het gebruikte knipelement of de gebruikte trimkam goed is bevestigd aan de behuizing. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.
Als u de trimmer te hard tegen uw (hoofd)huid drukt, kunt u de instellingen per ongeluk naar omhoog of omlaag wijzigen of ongelijke druk uitoefenen. Dit kan leiden tot ongelijkmatig trimmen.
Voor de beste trimbeurt moet u ervoor zorgen dat uw trimmer volledig in contact is met uw huid en de trimmer voorzichtig en gelijkmatig bewegen.
Voor de beste resultaten trimt u uw haar tegen de haargroeirichting in. Houd er bij het trimmen van uw haar rekening mee dat uw haar in verschillende richtingen groeit.
Beweeg de trimmer voor een gelijkmatig resultaat dan ook in verschillende richtingen (naar boven, naar beneden en overdwars), zodat u niets overslaat.
Nat haar is lastiger te trimmen, omdat het aan uw huid blijft plakken en door het apparaat kan worden overgeslagen. Daarom raden we u aan uw haar te trimmen wanneer het volledig droog is.
Uw Philips-trimmer wordt mogelijk geleverd met verschillende opzetstukken voor uw haar en baard. Het is belangrijk het juiste opzetstuk voor het betreffende gebied te gebruiken.
Gezichtshaar is meestal stugger dan hoofdhaar. Daarom is het baardopzetstuk alleen ontworpen voor en getest op baarden.
Het knipelement en de trimkam van een baardtrimmer zijn doorgaans kleiner dan bij een tondeuse. Met dit apparaat kunt u gemakkelijk kleinere gebieden bereiken, zoals onder uw neus. De bredere trimkammen en knipelementen zijn daarentegen ontworpen om haar te knippen.
Zorg er daarom voor dat u het juiste opzetstuk gebruikt voor een gelijkmatige trimbeurt.
Niet alle baardtrimmers zijn volledig geoptimaliseerd voor het verzorgen van zeer lange baarden (> 10 mm) en er zijn meer bewegingen nodig voor het ideale resultaat.
Als geen van deze tips helpt, is de trimmer mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor de trimmer aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HC5734/15, HC7733/15, HC7722/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›