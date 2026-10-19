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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig

Als de trimmer uw baard of haar ongelijkmatig trimt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. U kunt ook de onderstaande video bekijken om het probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HC5734/15, HC7733/15, HC7722/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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