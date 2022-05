Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!

Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.