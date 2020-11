Leuke verwisselbare stickers voor een eigen look

Met de leuke handvatstickers kunnen kinderen hun tandenborstel een eigen look geven. Met de acht verwisselbare ontwerpen in elke verpakking van de sonische tandenborstel, kunnen kinderen hun tandenborstel zo vaak als ze willen een nieuwe look geven. In combinatie met de mogelijkheid om het uiterlijk van de hoofdrolspeler uit de app aan te passen, draait de Philips Sonicare For Kids-ervaring volledig om leuke en daarmee effectieve mondverzorging.