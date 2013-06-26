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Multi-Curler

HP8696/00

4.3

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verschillende soorten krullen, voortdurende zorg

Krullen zijn tijdloos, ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn! Met de Philips Multi-Curler maak je alle mogelijke krulvariaties: van strakke en veerkrachtige krullen tot golvende en speelse lokken. Experimenteer met krullen terwijl je tegelijkertijd je haar verzorgt.

Bekijk alle voordelen

Krultang voor jouw favoriete krullen

Verschillende soorten krullen, voortdurende zorg

  • 4 opzetstukken

  • Temperatuur van 190 °C

  • Keramische buitenlaag

Tang van 16 mm en opzetborstel; tang van 22 mm, spiraalvormige opzetborstel

Tang van 16 mm en opzetborstel; tang van 22 mm, spiraalvormige opzetborstel

De Philips Multi-Curler wordt geleverd met: 16 mm krultang voor lokken; opzetborstel voor 16 mm tang om extra volume te creëren; 22 mm krultang en spiraalvormige opzetborstel om grote krullen en mooie golven te maken.

Keramische laag op elk warmtehulpstuk

Keramische laag op elk warmtehulpstuk

Keramische coating voor betere verzorging van je haar.

Stylingtemperatuur van 190 °C voor langdurig resultaat

Stylingtemperatuur van 190 °C voor langdurig resultaat

De stylingtemperatuur van 190 °C zorgt voor een langdurig resultaat terwijl het risico van haarbeschadiging wordt geminimaliseerd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

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Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler

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Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler

06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler

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13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

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Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler

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