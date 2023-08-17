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Niet meer leverbaar
HP8661/00
3 hulpstukken
ThermoProtect-temperatuur
De Air Styler met een luchtstroom van 800 W voor zacht drogen en stylen. Elke dag resultaten als in de kapsalon.
De instelling ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijgt u de beste verzorgende resultaten.
De ThermoBrush heeft een extra grote diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is deze perfect voor het stylen van gladde en golvende kapsels.
4.1
van 5
57
Reviews & awards
Mammmm
17/08/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooie kapsel als in de salon
Deze fijne föhnborstel gebruik ik nu een aantal weken. Hij stylt mijn haar goed model en ik vind hem prettig in de hand liggen. Hij is een stuk compacter dan de meeste andere föhns en de opzetstukken zijn ook compact en dus zo mee te nemen. De kleur oogt chique. Hij ziet er stylisch uit. De föhn werkt eenvoudig en werkt voor zich geen ingewikkeld gedoe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik mijn haar goed gekamd moet hebben voor ik gebruik anders trekt hij nogal. Dat is ook logisch natuurlijk. Mijn haren zijn snel droog en goed in model. Een kappers gevoel maar dan thuis. Een verzorgde coupe dankzij de fijne en wat grovere borstelkoppen. Ik vind de koude luchtstand erg prettig zeker omdat ik verzekerd ben van pluisvrij haar. Toch vind ik ondanks mijn favoriete koude luchtstand het fijn dat er 3 standen opzitten zodat ik verschillende kan gebruiken als ik dat wil.
Voordelen
Handzaam
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler
Badia
02/09/2020
Nederland
Philips-medewerker
Super blij mee !
[Employee of philipsglobal] Ik ben er blij mee heel handig en makkelijk te gebruiken ! Kortom gewoon kopen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
20/12/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Heel tevreden
Product van hoge kwaliteit, heel handig , gemakkelijk te gebruiken en meerdere functies. Het is een ideaal apparaat voor een betaalbare prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler