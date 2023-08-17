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  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
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  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
  • Eenvoudig stylen voor alle haarlengten

Niet meer leverbaar

EssentialAirstyler

HP8661/00

4.1
| (57) Reviews & awards
Eenvoudig stylen voor alle haarlengten
Droog en style je haar tegelijkertijd. Met de Philips Air Styler Essential creëer je prachtige natuurlijke stijlen en krijgt je haar extra glans dankzij de ionenverzorging. De 3 hulpstukken zijn geschikt voor lang en kort haar.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig stylen voor alle haarlengten

  • 3 hulpstukken

  • ThermoProtect-temperatuur

800 AW stylingkracht voor resultaten als in de kapsalon

800 AW stylingkracht voor resultaten als in de kapsalon

De Air Styler met een luchtstroom van 800 W voor zacht drogen en stylen. Elke dag resultaten als in de kapsalon.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De instelling ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijgt u de beste verzorgende resultaten.

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladde en golvende kapsels

De ThermoBrush heeft een extra grote diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is deze perfect voor het stylen van gladde en golvende kapsels.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

57

Reviews & awards

17/08/2023

Nederland

Nederland

Mooie kapsel als in de salon

Deze fijne föhnborstel gebruik ik nu een aantal weken. Hij stylt mijn haar goed model en ik vind hem prettig in de hand liggen. Hij is een stuk compacter dan de meeste andere föhns en de opzetstukken zijn ook compact en dus zo mee te nemen. De kleur oogt chique. Hij ziet er stylisch uit. De föhn werkt eenvoudig en werkt voor zich geen ingewikkeld gedoe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik mijn haar goed gekamd moet hebben voor ik gebruik anders trekt hij nogal. Dat is ook logisch natuurlijk. Mijn haren zijn snel droog en goed in model. Een kappers gevoel maar dan thuis. Een verzorgde coupe dankzij de fijne en wat grovere borstelkoppen. Ik vind de koude luchtstand erg prettig zeker omdat ik verzekerd ben van pluisvrij haar. Toch vind ik ondanks mijn favoriete koude luchtstand het fijn dat er 3 standen opzitten zodat ik verschillende kan gebruiken als ik dat wil.

Voordelen

Handzaam

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler

02/09/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Super blij mee !

[Employee of philipsglobal] Ik ben er blij mee heel handig en makkelijk te gebruiken ! Kortom gewoon kopen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler

20/12/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel tevreden

Product van hoge kwaliteit, heel handig , gemakkelijk te gebruiken en meerdere functies. Het is een ideaal apparaat voor een betaalbare prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler

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