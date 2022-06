Toermalijn-keramische platen voor glad en glanzend haar zonder pluizen

Toermalijn is een zeldzame edelsteen met natuurlijke ionische eigenschappen. Deze kennis is gebruikt om onze keramische ontkrulplaten te optimaliseren. Deze speciaal ontworpen platen gebruiken de unieke eigenschappen van keramiek en toermalijn om de warmte gelijkmatig over het oppervlak van de platen te verdelen, waardoor ze soepel door het haar glijden en het haar laten glanzen. Geniet van glad, glanzend haar zonder pluizen met de toermalijn-keramische platen.