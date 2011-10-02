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Niet meer leverbaar

Straightener

HP4686/22

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Steil haar in een handomdraai

Stylen zoals jij dat wilt met de SalonStyle & Control. Met de geavanceerde toermalijn-keramische platen en een stylingtemperatuur van maar liefst 230ºC heb je alles wat je nodig hebt voor een prachtig glanzend, steil kapsel.

Bekijk alle voordelen

SalonStyle & Control-straightener

Steil haar in een handomdraai

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

De handige draaitechnologie draait het snoer, waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Instelbare temperatuurstanden zorgen voor een glad resultaat voor elk haartype

Dankzij de instelbare temperatuurstanden kun je de stylingtemperatuur snel en eenvoudig aanpassen. Hierdoor kun je de perfecte temperatuur instellen voor jouw specifieke haartype en behoeften en krijg je altijd het gladde, stijlvolle resultaat dat je zo graag wilt.

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Bepaalde straighteners en krultangen hebben een automatische uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je je niet druk te maken als je het apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het apparaat wordt na 60 min. automatisch uitgeschakeld.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4686/07 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4686/07 Straightener

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

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