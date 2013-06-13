Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Elke dag glanzend haar - perfect in model, zonder te pluizen
Iedere dag glad en glanzend haar? De SalonAirstylist Ion 1000 W combineert ionentechnologie, vier opzetstukken en dezelfde kracht als bij je eigen kapper. Reken af met die pluizen!
1000 W
Keramiek
4 hulpstukken
Deze airstyler heeft een verwarmingselement van 1000 W dat een optimale luchtstroom en droogkracht creëert.
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Deze gebruiksvriendelijke airstyler is een stijlborstel en krultang in één. Met één druk op de knop stop je de pennen terug in de borstel, zodat je de styler door je haar kunt halen, met een prachtige veerkrachtige krul als resultaat.
4.6
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4674/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4674/00 Airstyler
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler