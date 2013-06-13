mit dem airstyler lassen sich schöne glänzende und haltbare locken frisieren. das gerät erreicht mühelos die dazu notwendige temperatur und ist einfach im handling. ich benutze je nach lust und laune jeweils den grossen aufsatz mit der keramikbeschichtung oder den kleineren mit den einziehbaren borsten. einziger jedoch grosser wermutstropfen ist, dass bei täglichem gebrauch nach ca. 1.5 jahren genau die temperatur ein problem wird und die plastikteile weich werden, spätestens wenn sich der keramikaufsatz aus der halterung löst wird ersatz fällig. mangels alternativen lande ich immer wieder beim airstyler und bin dann wieder 1.5 jahre happy, bis der beschaffungs-stress wieder beginnt.