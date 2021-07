Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Deze stofzuiger met HEPA 13-filtratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. Met het HEPA 13-filter kan een allergievriendelijke leefomgeving worden behouden doordat tot wel 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel uit de uitblaaslucht wordt gezuiverd.