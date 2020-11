Z-vormige luchtkanalen voorkomen dat het mondstuk vuil vooruit duwt

De TriActive Z heeft een unieke innovatie van Philips die, in tegenstelling tot de meeste standaardmondstukken, ervoor zorgt dat al het vuil naar binnen wordt geleid in plaats van dat het vooruit wordt geduwd. De innovatie bestaat uit Z-vormige luchtkanalen die zowel grote als kleine deeltjes naar binnen leiden. Zo kunt u meer in één beweging schoonmaken.