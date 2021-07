Blijf gehydrateerd met een schonere fles en zorgeloos water

Een schone en geurvrije fles dankzij de UV-C LED-technologie die voorkomt dat geurtjes blijven hangen door het DNA te vernietigen of door geurveroorzakende bacteriën. De fles is ook een draagbaar waterzuiveringsinstrument dat perfect is voor buiten en onderweg - het biedt veilig drinkwater door tot wel 99,999% van de pathogenen in het water te elimineren.*