Afstandsbediening met gerecycled plastic. Milieuvriendelijke verpakking.

The One past in elk interieur en u kunt Ambilight gebruiken als sfeerverlichting wanneer het scherm is uitgeschakeld. De afstandsbediening van de TV is gemaakt met gerecycled plastic, onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en de flyers worden gedrukt op gerecycled papier.