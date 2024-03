Afstandsbediening met gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking.

Dankzij de centrale draaibare standaard kunt u The One overal neerzetten en krijgt u nog steeds het beste beeld. Bovendien kunt u Ambilight gebruiken voor direct sfeerlicht wanneer de schermen uit zijn. De afstandsbediening van de TV is gemaakt van gerecycled plastic, onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton en de inzetstukken worden afgedrukt op gerecycled papier.