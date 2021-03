airfryer xxl

Bij Philips willen we iedereen helpen actief bezig te zijn met het beheren van hun gezondheid, of het nu gaat om gezonder eten, gewichtsverlies of een gezond hart.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 39% van de volwassenen van 18 jaar en ouder overgewicht en is 13% obees. Het is voor ons belangrijker dan ooit om te letten op wat we eten, maar dat betekent niet dat we niet mogen genieten van de smakelijke gerechten waar we van houden. Met de Fat Removal-technologie kan deze Airfryer iedereen helpen om heerlijke gerechten met een minimale hoeveelheid vet te bereiden. Hierdoor kunnen mensen die een voedzamer dieet willen bereiken, betere keuzes maken, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak.