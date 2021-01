Kieskeurig.nl is uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Consumenten beoordelen producten op Kieskeurig.nl met een cijfer. De best beoordeelde producten krijgen de titel "Best Reviewed". De Philips S9000 Prestige heeft deze eervolle titel kort na de introductie al weten te krijgen.