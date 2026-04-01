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Niet meer leverbaar
NanoTech Dual Precision-mesjes
Zeer nauwkeurig veersysteem
Ultieme gladheid, ultiem comfort
Superieure SkinGlide-coating
De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 knipbewegingen per minuut een zeer nauwkeurig en glad scheerresultaat. De 72 zelfslijpende mesjes zijn gehard met nanodeeltjes en hebben extra sterke en duurzame scherpe randen voor een ultieme gladheid.
Om trekken en ongemak te voorkomen, heeft de Philips S9000 Prestige een uiterst nauwkeurig veersysteem dat zorgt voor de perfecte mespositie, voor maximale snijprecisie.
Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie. De meest geavanceerde digitale motor van Philips zorgt voor een nauwkeurig scheerresultaat, ongeacht de gezichtscontouren of de haardichtheid.
Prijzen
4.5
van 5
2775
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Nahoj76
01/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi Ethan’s scheerapparaat
Zeer tevreden mee doet wat het moet down en makkelijk reinigbaar
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
scherpslijper
12/02/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Hulde
zelfs na een baard van 4 dagen omdat ik wegens ziekte en bedrust me niet kon scheren haalde het apparaat in no time en met gemak mijn baard eraf Hulde
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
H.Hiemstra
19/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Soepel en glad!
Scheert geweldig, geruisloos en licht lekker in de hand.
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
756 beoordelingen van 7 kappers met 108 klanten in Duitsland