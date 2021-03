Het is belangrijk om je Philips Avent-handkolf schoon te maken vóór het eerste gebruik, en daarna regelmatig . Ontdek hieronder hoe je de borstkolf hygiënisch onderhoudt.



Opmerking: Reiniging en desinfectie is vooral belangrijk als je baby minder dan 3 maanden oud is, voortijdig geboren is of een verzwakt immuunsysteem heeft als gevolg van ziekte of medische behandeling. Voer de stap voor desinfectie ten minste eenmaal per dag uit om voor een goede hygiëne te zorgen.