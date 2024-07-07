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Philips-ondersteuning

Hoe zet ik de Philips Avent-handkolf in elkaar?

Dit artikel heeft betrekking op de onderstaande Philips Avent-borstkolven. 
 
Volg de stappen om de Philips Avent-handkolf in elkaar te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat je alle onderdelen van de borstkolf die in contact komen met moedermelk voor gebruik hebt schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Hoe zet ik de Philips Avent-handkolf in elkaar?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/13 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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