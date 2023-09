More is more

De Ambilight TV zonder grenzen. The Xtra is voorzien van MiniLED-technologie voor prachtig beeld: Xtra LEDs. Xtra Contrast. Xtra Color. Xtra Detail. Dolby Vision en Atmos voor bioscoopgeluid. Supersnelle next-gen gaming. En een scala aan smartfuncties. Over de top? Absoluut, 300%.