Maak eenvoudig verbinding met smart home-netwerken en spraakassistenten

Dankzij naadloze compatibiliteit met Matter en Control4 kunt u deze 4K Ambilight TV eenvoudig integreren in uw bestaande smart home-netwerk. U kunt ook de afstandsbediening van de TV gebruiken om uw satellietontvanger of kabeldoos te bedienen of de ingebouwde Alexa in de TV te activeren. De TV is bovendien compatibel met Google-smartspeakers.