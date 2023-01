Wat mag een zwangere vrouw niet eten?

Streef zoals altijd naar regelmatige maaltijden met kwalitatief goede voedingsmiddelen zoals groenten, fruit en volkorengranen, maar probeer suiker te beperken.

Voedingsmiddelen die je om veiligheidsredenen niet moet eten zijn rauw vlees, lever, sushi, rauwe eieren, zachte kazen en ongepasteuriseerde melk of sappen. Hieronder hebben we wat meer details samengebracht over een paar dingen die je niet mag eten als je zwanger bent: 1 2 3 Vis met kwik, rauwe vis en schaaldieren

Mag je garnalen als je zwanger bent? Helaas kun je het beste rauwe vis en schaaldieren vermijden, omdat die parasieten en bacteriën kunnen bevatten. Laat ook vis met een hoog kwikgehalte staan, zoals zwaardvis, koningsmakreel en tonijn.

Zachte kazen gemaakt van ongepasteuriseerde melk

Welke kaas mag je niet eten als je zwanger bent? Zachte kazen zoals feta, brie of camembert staan op deze lijst. Omdat ze met rauwe melk gemaakt zijn, kunnen ze besmet zijn met listeriabacteriën.4

Vuistregel: zoek naar het etiket waarop staat dat de kaas gepasteuriseerd is. Ongepasteuriseerde melk en sap

Dezelfde regel geldt voor sap en melk. Versgeperst sap of elke soort ongepasteuriseerd sap kan schadelijke bacteriën bevatten (E-coli, listeria, salmonella)5 en mag dus niet gedronken worden tijdens de zwangerschap.

Rauwe eieren

Rauwe eieren en voedingsmiddelen die rauwe of zachtgekookte eieren bevatten mag je tijdelijk niet eten. Let op dat deze ook in salades, dressings en ijs kunnen voorkomen.

Rauw vlees en gevogelte

Rauw vlees kan listeria bevatten. Speel op veilig en vermijd vleeswaren tijdens de zwangerschap en verwarm restjes vlees opnieuw tot ze dampend heet zijn. Gekoelde patés of vleessmeersels (zoals filet américain) zijn ook verboden terrein. Zorg ervoor dat hele stukken vlees helemaal gaar zijn voor je ze consumeert.

Rauwe of ondergekookte kiemgroenten

Rauwe kiemen zoals luzerne (alfalfa), tuinkers, radijs, klaver, bonen of andere kiemen kunnen ziektes overdragen, dus moeten ze grondig gekookt worden om het risico van bacteriegroei te verminderen. 6 Hetzelfde geldt voor ongewassen groenten en fruit en bereide salades.