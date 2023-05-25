Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
1 fles
260 ml
Normale speen
3-6 maanden
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.7
van 5
232
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Patriciaaa
25/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn product
Dit is een fijn flesje om tegemoet te komen aan (een gedeelte van) de voordelen van borstvoeding.
Voordelen
Fijn glazen flesje
Nadelen
n.v.t.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Papa van 2
25/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Wat een uitvinding!
Wat een fijne fles zo voor onze newborn! Boots en borst na, de kleine moet eerst een paar keer zuigen voordat er melk uitkomt i.p.v dat de melk gelijk stroomt. Erg fijn voor als je en live van de borst wilt geven en af wilt wisselen met de fles zonder dat de kleine gewend raakt aan het makkelijker drinken uit de fles. Enige verbeterpuntje; het zou fijner zijn als de fles van glas was.
Voordelen
Boots de borst na, baby went niet aan snel en makkelijker drinken!
Nadelen
Het is niet van glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Stoelinga
24/05/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Makkelijk in gebruik
Gemakkelijk in elkaar te zetten na schoonmaken en zoals altijd fijn in gebruik van Philips Avent
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
De Natuurlijke Zuigreflex-speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals bij de borst.