Wij waren op zoek naar een flessenwarmer voor moedermelk en ook die makkelijk in gebruik was. De moedermelk wordt niet te warm in deze flessenwarmer en is toch vrij snel klaar. Daar zijn we erg blij mee. Hij staat bij ons op het aanrecht en gelukkig is het design prima. Van een afstandje kan je zien of de melk warm is. Wij zijn er erg blij mee in ieder geval!