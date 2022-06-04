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SCF358/00
Bespaar 10%
Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
Snelle opwarm- en ontdooimodus
Geschikt voor melk en babyvoeding
Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.
Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.
Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.
Prijzen
3.9
van 5
239
Reviews & awards
Paspas
04/06/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect voor moedermelk
Wij waren op zoek naar een flessenwarmer voor moedermelk en ook die makkelijk in gebruik was. De moedermelk wordt niet te warm in deze flessenwarmer en is toch vrij snel klaar. Daar zijn we erg blij mee. Hij staat bij ons op het aanrecht en gelukkig is het design prima. Van een afstandje kan je zien of de melk warm is. Wij zijn er erg blij mee in ieder geval!
Voordelen
Geschikt voor moedermelk, snel ingesteld, snel klaar
Nadelen
Andere flessenwarmers hadden bijv een deksel en daardoor kon je ook steriliseren. Dat had deze niet. Dus geen minpunt aan het product zelf, maar wel dat deze functie miste.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
LinneLou
22/03/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Praktische, gemakkelijk in gebruik flessenwarmer
Een flessenverwarmer die je eigenlijk kunt gebruiken zonder de gebruiksaanwijzing te lezen. Super praktisch in gebruik! Fijn dat er naast het opwarmen ook een ontdooi stand op zit. Prettig om snachts niet naar beneden te hoeven om de fles op te warmen en straks ook ideaal voor in de caravan (waar geen magnetron is). Ik zou deze flessenwarmer zeker aanbevelen!
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik: weinig handelingen, snel opgewarmd & ontdooid, makkelijk schoon te maken en met zowel Avent flessen als bijv. Twistshake flessen bruikbaar.
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Boonstra1990
16/03/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Gemakkelijk, snel en handig mee te nemen
Ik zou dit product aan elke moeder aanbevelen. Makkelijk in gebruik en de kwaliteit is goed. Met name de warmhoudstand vind ik zelf heel handig. Ook voor moeders die kolven is het een uitstekende manier om ingevroren melk te laten smelten met deze flessenwarmer.
Voordelen
Gebruiksvriendelijk, makkelijk mee te nemen, fraai design en duurzaam
Nadelen
Duurt iets langer om de fles op te warmen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen