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  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen

-10% korting met code: WBFW26

Philips Avent PremiumSnelle flessenwarmer

SCF358/00

3.9
| (239) Reviews & awards

1 Prijs

Snel en eenvoudig verwarmen
Warme voeding is binnen een paar minuten klaar met de flesverwarmer. Deze bewaakt de temperatuur met behulp van een slimme temperatuurbewakingssensor die automatisch het verwarmingspatroon aanpast zodat de verwarmer snel en gelijkmatig warm wordt.
Bekijk alle voordelen

Bespaar 10%

WBFW26
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Voedsel bereiden zonder giswerk

Snel en eenvoudig verwarmen

  • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken

  • Snelle opwarm- en ontdooimodus

  • Geschikt voor melk en babyvoeding

De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.

Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.

Verwarmt zowel babyvoeding als melk

Verwarmt zowel babyvoeding als melk

Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image PBTAWARD15

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

239

Reviews & awards

04/06/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect voor moedermelk

Wij waren op zoek naar een flessenwarmer voor moedermelk en ook die makkelijk in gebruik was. De moedermelk wordt niet te warm in deze flessenwarmer en is toch vrij snel klaar. Daar zijn we erg blij mee. Hij staat bij ons op het aanrecht en gelukkig is het design prima. Van een afstandje kan je zien of de melk warm is. Wij zijn er erg blij mee in ieder geval!

Voordelen

Geschikt voor moedermelk, snel ingesteld, snel klaar

Nadelen

Andere flessenwarmers hadden bijv een deksel en daardoor kon je ook steriliseren. Dat had deze niet. Dus geen minpunt aan het product zelf, maar wel dat deze functie miste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

22/03/2021

Nederland

Nederland

Praktische, gemakkelijk in gebruik flessenwarmer

Een flessenverwarmer die je eigenlijk kunt gebruiken zonder de gebruiksaanwijzing te lezen. Super praktisch in gebruik! Fijn dat er naast het opwarmen ook een ontdooi stand op zit. Prettig om snachts niet naar beneden te hoeven om de fles op te warmen en straks ook ideaal voor in de caravan (waar geen magnetron is). Ik zou deze flessenwarmer zeker aanbevelen!

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik: weinig handelingen, snel opgewarmd & ontdooid, makkelijk schoon te maken en met zowel Avent flessen als bijv. Twistshake flessen bruikbaar.

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

16/03/2021

Nederland

Nederland

Gemakkelijk, snel en handig mee te nemen

Ik zou dit product aan elke moeder aanbevelen. Makkelijk in gebruik en de kwaliteit is goed. Met name de warmhoudstand vind ik zelf heel handig. Ook voor moeders die kolven is het een uitstekende manier om ingevroren melk te laten smelten met deze flessenwarmer.

Voordelen

Gebruiksvriendelijk, makkelijk mee te nemen, fraai design en duurzaam

Nadelen

Duurt iets langer om de fles op te warmen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen