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Philips Avent Premium Snelle flessenwarmer

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Philips Avent PremiumSnelle flessenwarmer

SCF358/00

Philips Avent Premium Snelle flessenwarmer

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  • Een flesje melk opwarmen met de Philips Avent-flessenwarmer SCF358
    Een flesje melk opwarmen met de Philips Avent-flessenwarmer SCF358
  • Melk verwarmen in glazen flessen
    Melk verwarmen in glazen flessen

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

UK-conformiteitsverklaring - English (US)

  • PDF bestand, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF bestand, 358.8 kB
  • 4 January 2021

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