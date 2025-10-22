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Flessenwarmers en -sterilisatoren
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Philips Avent Premium Snelle flessenwarmer
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SCF358/00
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UK-conformiteitsverklaring - English (US)
Eco passport - English (US)
Alles (7)
Compatibiliteit (1)
Functionaliteit (1)
Hoe lang heeft de Philips Avent-flessenwarmer nodig om melk te verwarmen?
Kan ik de Philips Avent-flessenwarmer twee keer achter elkaar gebruiken?
Kan mijn flessenwarmer moedermelk of babyvoeding ontdooien?
Kan ik melk of voeding warmhouden in de Philips Avent-flessenwarmer?
Hoeveel water moet ik in de Avent-flessenwarmer doen?
Er zitten witte of roestige vlekken in de Philips Avent-flessenwarmer
De melk uit mijn Philips Avent-flessenwarmer is te warm of te koud
Mijn Philips Avent-flessenwarmer doet lang over het opwarmen van melk of voeding
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