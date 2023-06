Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt, opgeslagen of opgeladen lager is dan 35 °C. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen (in de buurt van hete kachels, in magnetrons of op inductiekookplaten). Als het apparaat op de juiste temperatuur wordt gebruikt en opgeslagen en nog steeds E3-foutcode weergeeft, breng het dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met het Consumer Care Center.