Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in de vaatwasmachine worden schoongemaakt?

U kunt beide waterreservoirs onder de kraan schoonmaken, inclusief het natte filter dat zich in het vuilwaterreservoir bevindt.



Laat de dop van het vuilwaterreservoir en het waterstroomelement volledig drogen voordat u ze terugplaatst. Als beide elementen volledig droog zijn, kunt u de dop weer op het vuilwaterreservoir plaatsen en deze weer in het apparaat plaatsen.



Gebruik de AutoClean-functie na elke reinigingssessie.



Bekijk onze video voor stapsgewijze instructies over het schoonmaken van de waterreservoirs.