Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in de vaatwasmachine worden schoongemaakt?
De waterreservoirs (en stofemmer - alleen AquaTrio 9000-serie) van uw Philips AquaTrio-stofzuiger zijn niet vaatwasmachinebestendig. Lees hieronder hoe u deze onderdelen kunt schoonmaken.
U kunt beide waterreservoirs onder de kraan schoonmaken, inclusief het natte filter dat zich in het vuilwaterreservoir bevindt.
Laat de dop van het vuilwaterreservoir en het waterstroomelement volledig drogen voordat u ze terugplaatst. Als beide elementen volledig droog zijn, kunt u de dop weer op het vuilwaterreservoir plaatsen en deze weer in het apparaat plaatsen.
Gebruik de AutoClean-functie na elke reinigingssessie.
Bekijk onze video voor stapsgewijze instructies over het schoonmaken van de waterreservoirs.
De stofemmer van uw Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 9000-serie is niet vaatwasmachinebestendig.
Maak voor optimale prestaties de stofemmer schoon telkens wanneer u de emmer leegt. Volg hierbij de onderstaande stappen: 1. Verwijder de filterbehuizing inclusief de schuimscheider (zie afbeelding 1). 2. Leeg de stofemmer in een afvalbak (zie afbeelding 2). 3. Spoel de binnenkant van de stofemmer en de cyclonische kamer af onder de kraan (zie afbeelding 3). Opmerking: De stofemmer kan niet in de vaatwasmachine! 4. Laat de stofemmer en cyclonische kamer volledig drogen (zie afbeelding 4). 5. Plaats de filterbehuizing met de schuimscheider terug wanneer de stofemmer droog is (zie afbeelding 5). 6. Sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer (zie afbeelding 6). Opmerking: Sluit de 3-in-1 handheld niet op de stofemmer aan zonder de filterbehuizing en de schuimscheider.
De waterreservoirs van uw Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 9000-serie zijn niet vaatwasmachinebestendig.
U kunt beide waterreservoirs onder de kraan schoonmaken, inclusief het uitgietelement van de dop van het vuilwaterreservoir (zie afbeelding 1). Laat de dop van het vuilwaterreservoir en het bijbehorende uitgietelement volledig drogen voordat u deze terugplaatst op het vuilwaterreservoir (zie afbeelding 2). Als beide elementen volledig droog zijn, kunt u de dop weer op het vuilwaterreservoir plaatsen en deze weer in het apparaat plaatsen (zie afbeelding 3).
Gebruik de Autoclean-functie na elke reinigingssessie.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde stapsgewijze instructies.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›