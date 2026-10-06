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Philips-ondersteuning

Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in de vaatwasmachine worden schoongemaakt?

De waterreservoirs (en stofemmer - alleen AquaTrio 9000-serie) van uw Philips AquaTrio-stofzuiger zijn niet vaatwasmachinebestendig. Lees hieronder hoe u deze onderdelen kunt schoonmaken.

aquatrio 9000

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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