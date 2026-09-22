ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Wat voor een water kan ik gebruiken voor mijn Philips Aquatrio-stofzuiger?

Zie de afbeelding hieronder en lees de informatie in ons artikel om te zien of u warm/gedistilleerd water of een vloerreiniger kunt gebruiken voor uw model Philips AquaTrio-stofzuiger.

AquaTrio-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning