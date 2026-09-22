Wat voor een water kan ik gebruiken voor mijn Philips Aquatrio-stofzuiger?

De snoerloze Philips AquaTrio-voor nat en droog gebruik uit de 7000-serie werkt hetzelfde met warm, lauw of koud water. U kunt warm water tot 50 °C en een niet-schuimende vloeibare vloerreiniger gebruiken.



Als u alleen gedistilleerd water gebruikt, werkt het apparaat niet goed. Als u liever gedestilleerd water gebruikt, voeg dan altijd een kleine hoeveelheid kraanwater of transparante vloeibare vloerreiniger (niet schuimend) toe. Uw stofzuiger is ontworpen om perfect te werken met kraanwater.



Tips en trucs:

Warm water aan het schoonwaterreservoir toevoegen. U kunt het waterreservoir vullen met warm water van maximaal 50 °C of met koud water (zie afbeelding A).

Vloeibare vloerreiniger aan het schoonwaterreservoir toevoegen: Voeg 15 ml Philips-vloerreiniger toe aan het schoonwaterreservoir (zie afbeelding B). Vul het schoonwaterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met kraanwater.



Het wordt aanbevolen om originele Philips-vloerreiniger ( XV1792/01 ) te gebruiken met een vloeistof die weinig of niet schuimt en die in water kan worden verdund. Als u een andere niet-schuimende vloeibare vloerreiniger gebruikt, voegt u maximaal 15 ml toe aan het schoonwaterreservoir *zie onderstaande afbeelding).

) te gebruiken met een vloeistof die weinig of niet schuimt en die in water kan worden verdund. Als u een andere niet-schuimende vloeibare vloerreiniger gebruikt, voegt u maximaal 15 ml toe aan het schoonwaterreservoir *zie onderstaande afbeelding). Philips heeft dit apparaat alleen getest met XV1792 Philips-vloerreiniger. Andere reinigingsmiddelen kunnen leiden tot overmatig schuim, waardoor de prestaties afnemen en het apparaat niet goed werkt.

Bekijk onze video hieronder voor stapsgewijze instructies voor het vullen van het waterreservoir.