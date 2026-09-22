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Philips-ondersteuning

Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in elkaar?

Volg de stappen in dit artikel en/of bekijk de video's voordat u uw nieuwe snoerloze Philips AquaTrio voor de eerste keer gebruikt.
De informatie hieronder is alleen van toepassing op modellen uit de AquaTrio 7000- en 9000-serie (niet op AquaTrio en AquaTrio Pro). Bekijk de onderstaande afbeelding.

7000- en 9000-serie

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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