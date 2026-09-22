Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in elkaar?

1. Bevestig de 3-in-1 handheld aan de module voor nat gebruik ('klik') om de stofzuiger en dweil in elkaar te zetten.

2. Bevestig de module voor nat gebruik aan het AquaSpin-mondstuk ('klik').

3. Om de stofzuiger en dweil op te bergen, kunt u deze in het After-Clean- en opbergstation plaatsen.



Opmerking: Het is niet mogelijk om de stofzuiger en dweil op te bergen op de wandsteun. Het is alleen mogelijk om alleen de stofzuiger op te bergen op de wandsteun.