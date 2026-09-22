Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in elkaar?
Volg de stappen in dit artikel en/of bekijk de video's voordat u uw nieuwe snoerloze Philips AquaTrio voor de eerste keer gebruikt. De informatie hieronder is alleen van toepassing op modellen uit de AquaTrio 7000- en 9000-serie (niet op AquaTrio en AquaTrio Pro). Bekijk de onderstaande afbeelding.
U kunt het station in elkaar zetten door de apparaathouder in de basisplaat te klikken, waar u ook het schoonmaakborsteltje kunt opbergen (zie afbeelding A).
Om het apparaat in elkaar te zetten, plaatst u het handvat in het apparaat (zie afbeelding B).
Als u het apparaat wilt opbergen, plaatst u het in het After-Clean- en opbergstation door het apparaat zo op de houder te schuiven dat het uiteinde van de apparaathouder in het apparaat steekt (zie afbeelding C).
Bekijk de video hieronder voor stapsgewijze instructies over hoe u het apparaat in elkaar zet:
1. Klik de apparaathouder van uw Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 9000-serie in de After-Clean-bak en bevestig de positiehouder aan de buis. 2. Zorg ervoor dat de After-Clean-bak in het After-Clean- en opbergstation is geplaatst. Tip: U kunt het schoonmaakborsteltje aan de haak van de apparaathouder hangen.
1. Bevestig de 3-in-1 handheld weer aan de stofemmer 2. Bevestig de stofemmer aan de buis ('klik'). 3. Plaats de buis in het LED-mondstuk. 4. Om alleen de stofzuiger op te bergen, plaatst u de stofzuiger in het After-Clean- en opbergstation door eerst het LED-mondstuk op de lange zijde van de voetplaat te plaatsen en vervolgens de buis in de houder te drukken.
1. Bevestig de 3-in-1 handheld aan de module voor nat gebruik ('klik') om de stofzuiger en dweil in elkaar te zetten. 2. Bevestig de module voor nat gebruik aan het AquaSpin-mondstuk ('klik'). 3. Om de stofzuiger en dweil op te bergen, kunt u deze in het After-Clean- en opbergstation plaatsen.
Opmerking: Het is niet mogelijk om de stofzuiger en dweil op te bergen op de wandsteun. Het is alleen mogelijk om alleen de stofzuiger op te bergen op de wandsteun.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›