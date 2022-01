Het duurt ongeveer 5 uur voordat uw snoerloze Philips-stofzuiger volledig is opgeladen wanneer deze helemaal leeg is.



U hoeft niet te stoppen met het opladen van uw draadloze Philips-stofzuiger wanneer de accu vol is. U kunt de stofzuiger net zo lang opladen als u wilt. Dit heeft geen negatieve effecten. Het type accu in het apparaat kan permanent worden opgeladen en dit is niet schadelijk voor de kwaliteit, de duurzaamheid of de totale levensduur.



Als u het apparaat langere tijd (> 1 maand) niet gaat gebruiken, laad het apparaat dan tot 50% op (half) en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het opbergt. Wij raden u af het apparaat op te bergen met een lege accu, omdat dit onherstelbare schade aan de accu kan veroorzaken.