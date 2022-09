Guacamole

Ontdek dit eenvoudige recept waarmee je in een handomdraai zelf de klassieke Mexicaanse dip maakt - met verse ingrediënten. Het is een combinatie van pittige smaken met een kruidige noot. Combineer simpelweg alle ingrediënten in de mengkom, en de keukenmachine maakt er een romige dip van. Sneller en lekkerder dan die uit de winkel!

Ingrediënten

1 jalapeño peper

1 kleine ui

1 teentje knoflook (of meer naar smaak)

1 bosje verse koriander 2 eetlepels vers geperst limoen- of citroensap

3 rijpe avocado's, gemiddeld formaat

Zout en peper naar smaak

Bereiding