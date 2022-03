Met de NutriU app kun je lid worden van een community* van koks over de hele wereld om tips & trucs te delen, maar ook om NutriU recepten en artikelen te bespreken met andere gebruikers. Je kan in contact komen met andere gepassioneerde koks, nieuwe manieren van koken delen, of gewoon op de hoogte blijven van wat jouw familie en vrienden aan het koken zijn.



*Aanwezig in geselecteerde markten