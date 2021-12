Een huis met een goed vochtigheidsgraad is een comfortabel huis om in te wonen! Maar een lage luchtvochtigheidsgraad in je huis kan allerlei problemen veroorzaken – voor je huis, je bezittingen en mogelijk ook je gezondheid. Problemen zoals hoesten, hoofdpijn, gebarsten muren en kromgetrokken kozijnen kunnen allemaal het gevolg zijn van te droge lucht. Het is een probleem dat vaak de kop opsteekt in de winter, dus het is zeker de moeite waard om te leren hoe je de luchtvochtigheid in huis kunt verbeteren. Als je eenmaal de oorzaken van droge lucht kent, kun je beginnen de situatie te verbeteren – en uitzoeken hoe je de luchtvochtigheid kunt verhogen zal een groot verschil maken. Hier lees je hoe je dat voor elkaar krijgt!